Evasione fiscale | solo il 4% dei Comuni denuncia Caserta ferma al palo

L'evasione fiscale è un problema endemico in Italia, con solo il 3,7% dei Comuni che segnala attivamente i trasgressori. In particolare, Caserta rimane al palo, mentre il Paese si interroga sulla necessità di un cambiamento radicale. È fondamentale coinvolgere le comunità locali in questa battaglia per ridurre il gap di 93 miliardi di euro. La collaborazione è la chiave: solo così si potrà davvero voltare pagina!

Nel 2023 solo 296 Comuni italiani, pari al 3,7% del totale, hanno collaborato attivamente con l’Agenzia delle Entrate per segnalare casi di evasione o elusione fiscale. Un dato allarmante che mostra un quadro di inazione generalizzata nella lotta a un fenomeno che, secondo le stime, vale circa 93. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Evasione fiscale: solo il 4% dei Comuni denuncia, Caserta ferma al palo

Maxi sequestro da 1,3 milioni per evasione fiscale: 3 imprenditori indagati

La Guardia di Finanza di Modena ha sequestrato beni per 13 milioni di euro, tra cui 1,3 milioni in un maxi-sequestro a due aziende del settore ristorazione.

Cerca Video su questo argomento: Evasione Fiscale 4 Comuni Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

EVASIONE: SOLO IL 4% DEI SINDACI LA DENUNCIA; Tassa soggiorno, proposta anti evasione: Il Comune si registri su piattaforma Airbnb; Task force contro l'evasione, obiettivo 4 milioni; FMI, QUEL SOTTILE E COMUNE SENSO DI INADEGUATEZZA. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Fisco: Cgia, solo il 4% dei sindaci segnala l'evasione

Segnala ansa.it: Il contributo alla lotta all'evasione/elusione fiscale da parte dei Comuni italiani è stato di soli 6 milioni di euro. Lo rileva la Cgia, aggiungendo che, a fronte di 7. (ANSA) ...

I comuni italiani hanno segnalato solo 6 milioni di euro per la lotta all’evasione fiscale nel 2023

Riporta gaeta.it: Nel 2023 meno del 4% dei Comuni italiani ha segnalato casi di evasione fiscale all’Agenzia delle Entrate, con recuperi limitati soprattutto al Sud e un impatto modesto rispetto ai 93 miliardi stimati.

Oltre 93 miliardi di evasione fiscale in Italia, ma il Comune di Palermo segnala solo 2.746 euro

Da palermotoday.it: Il dato emerge da uno studio della Cgia di Mestre che ha analizzato le informazioni fornite dalle amministrazioni di tutto il Paese all'Agenzia delle entrate, procedura che consente di recuperare la m ...