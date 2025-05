Evasione fiscale | quelle mancate segnalazioni all' Agenzia delle Entrate ad Agrigento recuperati appena 267 euro

In un contesto in cui la lotta all’evasione fiscale sembra più un miraggio che una realtà, i dati di Agrigento parlano chiaro: appena 267 euro recuperati. È un segnale preoccupante di una cultura dell'illegalità radicata, anche tra i funzionari pubblici. Eppure, il sistema premia le segnalazioni con il 50% su quanto accertato. Ma perché denunciare quando l’utopia sembra più conveniente? La sfida è aperta: cambiare questa mentalità è possibile?

Denunciare? Un'utopia. E vale per quasi tutti, funzionari comunali compresi. Nonostante venga riconosciuto dallo Stato un importo economico pari al 50% di quanto accertato in materia di evasione fiscale, le segnalazioni fatte all'agenzia delle entrate scarseggiano. Anzi sono praticamente misere. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Evasione fiscale: quelle mancate segnalazioni all'Agenzia delle Entrate, ad Agrigento recuperati appena 267 euro

Maxi sequestro da 1,3 milioni per evasione fiscale: 3 imprenditori indagati

La Guardia di Finanza di Modena ha sequestrato beni per 13 milioni di euro, tra cui 1,3 milioni in un maxi-sequestro a due aziende del settore ristorazione.

Cerca Video su questo argomento: Evasione Fiscale Mancate Segnalazioni Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Turismo, pugno duro sugli irregolari: arriva la stretta sugli affitti turistici. 🔗Cosa riportano altre fonti

Oltre 93 miliardi di evasione fiscale in Italia, ma il Comune di Palermo segnala solo 2.746 euro

Scrive palermotoday.it: Il dato emerge da uno studio della Cgia di Mestre che ha analizzato le informazioni fornite dalle amministrazioni di tutto il Paese all'Agenzia delle entrate, procedura che consente di recuperare la m ...

Evasione fiscale in Italia, ecco dove si evade di più

Come scrive quotidiano.net: Anche se con dati in lieve miglioramento, l’evasione fiscale anche per il 2021 è stata ... si è scesi di circa 24 miliardi di mancati versamenti, con la Lombardia prima in classifica con ...

L’evasione fiscale in Italia continua a diminuire

Lo riporta ilpost.it: Quando fu approvato il PNRR, il Piano nazionale di ripresa e resilienza finanziato con fondi europei, tra gli obiettivi delle riforme ne furono fissati alcuni anche per l’evasione fiscale ...