Evasione dal carcere di Milano Bollate | scomparsa Brenda Paolicelli cresce la preoccupazione

La fuga di Brenda Paolicelli dal carcere di Milano Bollate accende i riflettori su un tema delicato: la gestione dei detenuti in servizi esterni. La crescente preoccupazione, espressa da Aldo Di Giacomo, riporta alla memoria il caso De Maria, evidenziando la necessità di un dibattito urgente sulla sicurezza e sul reinserimento sociale. È fondamentale trovare un equilibrio tra giustizia e riabilitazione per evitare che situazioni simili si ripetano.

"Siamo fortemente preoccupati per le sorti di Brenda Paolicelli, detenuta del carcere di Milano Bollate ammessa ai servizi esterni, che non è più rientrata in istituto e di cui da giorni si sono perse le tracce. Non vorremmo trovarci di fronte ad un secondo "caso De Maria": lo ha detto Aldo Di Giacomo, segretario generale del Sindacato Polizia Penitenziaria. "Da quanto abbiamo appreso - ha aggiunto - il compagno di Paolicelli, albanese di 53 anni in prova ai servizi sociali, anche lui nello stesso giorno in fuga, è considerato un uomo violento e la donna in più occasioni sarebbe rientrata dal permesso nel carcere con evidenti lividi sul corpo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Evasione dal carcere di Milano Bollate: scomparsa Brenda Paolicelli, cresce la preoccupazione

Milano, Francesco Monteleone che investì e uccise Rocio Espineza Romero in viale Serra vuole patteggiare 2 anni e 10 mesi di carcere

Milano, 15 maggio 2025 – Francesco Monteleone, il 24enne accusato di aver investito e ucciso Rocio Espineza Romero il 11 dicembre scorso a Viale Renato Serra, ha chiesto di patteggiare una pena di 2 anni e 10 mesi di carcere.

Ansia per la sorte di Brenda Paolicelli: ammessa ai servizi esterni, non è rientrata nell'istituto. È vicina alla fine della pena e non avrebbe avuto motivi per sparire. Scomparso anche l'uomo che ha ...

La scomparsa di Brenda Paolicelli e del compagno dal carcere di Bollate riapre il dibattito sulla sicurezza dei permessi esterni, evidenziando criticità nei controlli e rischi per l'ordine pubblico.

"Siamo fortemente preoccupati per le sorti di Brenda Paolicelli, detenuta del carcere di Milano Bollate ammessa ai servizi esterni, che non è più rientrata in istituto e di cui da giorni si sono perse ...