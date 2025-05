Evasione alta al Sud solo il 4% dei sindaci denuncia il lavoro nero

In un paese dove l'evasione fiscale è un fenomeno preoccupante, sorprende che solo il 4% dei sindaci denunci il lavoro nero. Questo dato, emerso dal report della Cgia di Mestre, fa riflettere sulle inefficienze nel sistema. Mentre le amministrazioni comunali potrebbero beneficiare di recuperi significativi, si perde un'opportunità cruciale per dare slancio all'economia locale e garantire servizi migliori ai cittadini. È ora di agire!

In Italia solo il 4% dei comuni segnala casi di evasione fiscale all'Agenzia delle Entrate, nonostante la possibilità di incassare parte delle somme recuperate. Secondo l'ultimo report della Cgia di Mestre, su 7.900 amministrazioni comunali, appena 296 hanno trasmesso segnalazioni qualificate nel 2023, contribuendo a un recupero di soli 3 milioni di euro, a fronte di un'evasione stimata in quasi 93 miliardi di euro l'anno. Chi segnala incassa di più, ma al Sud l'attività è quasi nulla. Tra carenze di personale, scarsa formazione e timori politici, molti comuni restano inerti.

