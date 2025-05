Evangeline Lilly brutto incidente per l' attrice di Lost ed Ant-Man

Evangeline Lilly, la talentuosa attrice di "Lost" e "Ant-Man", ha vissuto un incubo durante una giornata al mare. Dopo un malore che l'ha costretta a ricorrere all'ospedale, le sue ferite hanno acceso i riflettori sulla salute e la sicurezza in spiaggia, un tema sempre più attuale. Questo incidente ci ricorda quanto sia importante ascoltare il nostro corpo e prestare attenzione ai segnali. Rimanete sintonizzati per aggiornamenti!

L'attrice di Lost e di Ant-Man, Evangeline Lilly, ha avuto un brutto incidente in spiaggia durante una gita al mare, infatti, la donna è svenuta riportando diverse contusioni e ferite La gita al mare di Evangeline Lilly ha preso una piega inaspettata quando è finita in ospedale. L'attrice di Lost e di Ant-Man, ha pubblicato sui social media alcune foto del suo volto insanguinato dopo essere svenuta e aver riportato ferite al viso. "Sono svenuta in spiaggia e sono caduta di faccia su un masso", ha scritto la 45enne Lilly sul suo Substack. "All'ospedale, le infermiere e il medico si sono subito messi all'opera, più determinati a trovare la causa del mio svenimento che a ricucire il buco provocato dalla roccia sul mio viso". 🔗 Leggi su Movieplayer.it