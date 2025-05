Evacuata scuola elementare bruciore e malesseri | insegnanti in ospedale

In un contesto di crescente attenzione alla salute nelle scuole, la recente evacuazione della scuola elementare Munari di Cesena solleva interrogativi inquietanti. Un improvviso bruciore alla gola e agli occhi ha colpito insegnanti e bambini, portando alcuni di loro in ospedale. Questo episodio mette in luce l'importanza di garantire ambienti scolastici sicuri e salubri, in un'epoca in cui la salute mentale e fisica degli studenti è al centro dell'attenzione pubblica. Cosa sta succedendo realmente?

Cesena, 31 maggio 2025 – Un marcato bruciore alla gola e agli occhi improvviso e avvertito simultaneamente da un gruppo di insegnanti. E successivamente anche da qualche bambino. Ieri a metĂ mattina la scuola elementare Munari di Sant’Egidio è stata evacuata per motivi precauzionali dopo che il personale scolastico aveva dato l’allarme, segnalando quanto accaduto. Fortunatamente nessuno avrebbe riportato conseguenze serie per quanto accaduto, ma in ogni caso, per consentire le dovute approfondite indagini, oggi la scuola resterĂ chiusa. Sul tavolo ci sono varie ipotesi, compresa quella legata all’utilizzo improprio di una bomboletta con spray urticante che potrebbe essere stata impiegata da un alunno con l’intento di fare uno scherzo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Evacuata scuola elementare, bruciore e malesseri: insegnanti in ospedale

Italia, crolla solaio nel cantiere della scuola elementare: precipitano 6 persone

Un incidente tragico ha avuto luogo in provincia di Roma, dove il crollo di un solaio nel cantiere di una scuola elementare ha provocato la caduta di sei persone.

