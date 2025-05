Europei nuoto di fondo 2025 oggi | orari sabato 31 maggio tv programma streaming italiani in gara

Oggi è il gran finale degli Europei di nuoto di fondo 2025 a Stari Grad, Croazia! L’ultima prova, la staffetta mista 4×1500, promette emozioni forti, con squadre pronte a dare il massimo. In un'era in cui il nuoto di fondo sta guadagnando sempre più popolarità, non perdere l’occasione per vedere i nostri italiani in acqua. Chi porterà a casa la vittoria? Sintonizzati e scopri il verdetto!

Oggi, sabato 31 maggio, ultimo giorno di gara negli Europei 2025 di nuoto di fondo a Stari Grad, in Croazia. Nella acque libere croate, le emozioni non sono mancate e nello schedule l'ultima prova da affrontare è la 4×1500 mixed. Si parla della staffetta mista, con due donne e due uomini impegnati a dare il loro contributo per centrare l'obiettivo top-3. LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI NUOTO DI FONDO DALLE 10.00 Team Event in cui l'Italia vorrà recitare il ruolo della protagonista. Giulia Gabbrielleschi e Ginevra Taddeucci saranno le rappresentanti femminili in gara per il Bel Paese, mentre tra le fila maschili spetterà a Marcello Guidi e a Gregorio Paltrinieri.

