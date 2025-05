Europei ginnastica artistica 2025 oggi | calendario sabato 31 maggio orari tv streaming italiani in gara

Oggi, sabato 31 maggio, si chiude in bellezza la rassegna degli Europei di ginnastica artistica 2025 a Lipsia! Gli atleti più talentuosi si sfideranno nelle finali di specialità, regalando un vero spettacolo di agilità e grazia. Non perdere l’occasione di seguire gli italiani in gara: ogni medaglia conquista il cuore degli appassionati e contribuisce a un movimento sportivo sempre più in crescita nel nostro paese!

Oggi sabato 31 maggio va in scena la sesta e ultima giornata di gare agli Europei 2025 di ginnastica artistica: a Lipsia (Germania) ci conclude la rassegna continentale con la seconda parte delle finali di specialità. I migliori otto atleti sui vari attrezzi si sono qualificati per gli atti conclusivi e si daranno battaglia per le medaglie: si incomincerà alle ore 13.00 con il volteggio maschile e si proseguirà poi nell'ordine con trave, parallele pari, corpo libero femminile e sbarra. L'Italia vuole chiudere con il botto l'avventura in terra tedesca e si affiderà soprattutto a Manila Esposito, che si presenterà alla trave e al corpo libero per difendere i titoli conquistati lo scorso anno a Rimini.

Europei di Ginnastica Artistica, Manila Esposito da sogno: fa oro nell’All Around Individuale

Manila Esposito, giovane talento cresciuta a Civitavecchia, conquista l'oro nell'all-around ai Campionati Europei di Ginnastica Artistica a Lipsia.

Ginnastica Artistica, Manila Esposito sempre più nella storia: oro bis nell'all around agli Europei come Comaneci e Khorkhina

Per il secondo anno di fila Manila Esposito conquista la medaglia d'oro nel concorso all around degli Europei di ginnastica artistica, entrando in un club ristretto di atlete vincenti