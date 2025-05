Europei ginnastica artistica 2025 oggi | calendario 31 maggio orari tv streaming italiani in gara

Oggi, 31 maggio, si chiude in grande stile l'European Championships 2025 di ginnastica artistica a Lipsia! Gli atleti italiani, pronti a brillare, si sfideranno nelle finali di specialità. Questo evento non solo celebra il talento della ginnastica, ma riflette anche un crescente interesse per lo sport a livello giovanile e popolare. Non perderti questi momenti emozionanti: chi conquisterà l’oro? Segui le gare in diretta!

Oggi sabato 31 maggio va in scena la sesta e ultima giornata di gare agli Europei 2025 di ginnastica artistica: a Lipsia (Germania) ci conclude la rassegna continentale con la seconda parte delle finali di specialità. I migliori otto atleti sui vari attrezzi si sono qualificati per gli atti conclusivi e si daranno battaglia per le medaglie: si incomincerà alle ore 13.00 con il volteggio maschile e si proseguirà poi nell’ordine con trave, parallele pari, corpo libero femminile e sbarra. L’Italia vuole chiudere con il botto l’avventura in terra tedesca e si affiderà soprattutto a Manila Esposito, che si presenterà alla trave e al corpo libero per difendere i titoli conquistati lo scorso anno a Rimini. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Europei ginnastica artistica 2025 oggi: calendario 31 maggio, orari, tv, streaming, italiani in gara

Europei di Ginnastica Artistica, Manila Esposito da sogno: fa oro nell’All Around Individuale

Manila Esposito, giovane talento cresciuta a Civitavecchia, conquista l'oro nell'all-around ai Campionati Europei di Ginnastica Artistica a Lipsia.

