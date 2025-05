Europei di Nuoto di Fondo la 4×1500 conquista uno splendido argento | è la quarta medaglia per l’Italia

L'Italia brilla ancora una volta nel nuoto di fondo, conquistando l'argento nella staffetta mista 4×1500 agli Europei di Stari Grad. Con questa medaglia, il team azzurro sale a quattro riconoscimenti, dimostrando la forza e il talento del nuoto italiano in un momento storico che celebra sempre di più le acque libere. Un risultato che alimenta la passione per uno sport in continua crescita, pronto a far sognare gli appassionati.

Stari Grad, 31 maggio 2025 – Gli Azzurri chiudono con due preziose medaglie gli Europei di Nuoto di Fondo. Nelle acque libere di Stari Grad, in Croazia, è stata la staffetta mista a salire sul podio. Giulia Gabrielleschi, Ginevra Taddeucci, Marcello Guidi e Gregorio Paltrinieri hanno conquistato uno splendido argento nella 4×1500 con il tempo di 1h03’41”. La gara è stata vinta dall’Ungheria. E l’Italia chiude al secondo posto la Classifica per Nazioni (2 ori, 2 argenti). Il medagliere. Ginevra Taddeucci – oro nella 10 km Ginevra Taddeucci – argento nella 5 km Gregorio Paltrinieri – oro nella 5 km Staffetta Mista (Giulia Gabrielleschi, Ginevra Taddeucci, Marcello Guidi e Gregorio Paltrinieri) – argento nella 4×1500 Foto Deepbluemedia – DBM ilfaroonline. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Ginevra Taddeucci conquista l'oro agli Europei di Nuoto di Fondo a Stari Grad, dimostrando ancora una volta il suo talento in una gara intensa e challenging.