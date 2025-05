Europei di Ginnastica Artistica Manila Esposito da favola | l’Azzurra è argento nel corpo libero

Manila Esposito scrive una pagina da favola per la ginnastica artistica italiana, conquistando l'argento nel corpo libero agli Europei di Lipsia. Questo trionfo non è solo un successo individuale, ma segna un momento di rinascita per il nostro sport, sempre più in crescita e capace di emozionare. La determinazione di Manila e Sofia Tonelli rappresenta un simbolo di speranza e ispirazione per le nuove generazioni. È tempo di sognare in grande!

Lipsia, 31 maggio 2025 – Chiude con due super medaglie l'Italia della Ginnastica Artistica gli Europei, svoltosi a Lipsia. Nell'ultima giornata di gare di oggi, è salita ancora sul podio una splendida Manila Esposito e ha messo l'argento al collo nel corpo libero. Con lei, ottiene uno splendido alloro anche Sofia Tonelli. Alla trave l'Azzurra si è presa il bronzo. L'Italia ha messo in bacheca otto medaglie storiche (2 ori, un argento e 5 bronzi).

Europei di Ginnastica Artistica, Manila Esposito da sogno: fa oro nell’All Around Individuale

Manila Esposito, giovane talento cresciuta a Civitavecchia, conquista l'oro nell'all-around ai Campionati Europei di Ginnastica Artistica a Lipsia.

Europei di ginnastica: da Esposito alle Fate, tutte le medaglie dell'Italia

LIVE Ginnastica artistica, Europei 2025 in DIRETTA: bronzo per Tonelli nella trave, Esposito sfiora l’oro nel corpo libero!

All-around: Manila Esposito domina in Sassonia e si assicura il secondo oro di fila agli Europei

