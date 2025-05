Europei di Canottaggio Italia super a Plovdiv | prima giornata di finali con 3 medaglie

La prima giornata dei Campionati Europei di Canottaggio a Plovdiv segna un trionfo per l'Italia: tre medaglie che brillano nel cielo bulgaro! Con argenti nel due senza femminile e maschile, e un bronzo nel singolo, la squadra guidata da Antonio Colamonici si posiziona come protagonista di questo sport in crescita. Un’ottima partenza che rilancia le ambizioni azzurre in vista delle Olimpiadi! Chi sarà il prossimo a stupire?

Plovdiv, 31 maggio 2025 – A Plovdiv (Bulgaria) la prima giornata di finali sorride all’Italia. Sono tre le medaglie conquistate dalla squadra del Direttore Tecnico Antonio Colamonici. Gli argenti portano la firma del due senza femminile (Laura Meriano, Alice Codato) e maschile (Nunzio Di Colandrea, Giovanni Codato), bronzo per il singolista Giacomo Perini nel Pararowing PR1. Nelle sei finali disputate oggi, quarto posto per il doppio maschile (Niels Torre, Gabriel Soares), quinti i due quattro senza femminile e maschile. Nel due senza femminile Laura Meriano e Alice Codato sono seconde a 3.46 dalla Romania al termine di una finale condotta per quasi 1500 metri. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

