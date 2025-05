Europei canottaggio 2025 oggi | orari sabato 31 maggio programma tv streaming italiani in gara

Oggi, sabato 31 maggio, Plovdiv diventa il palcoscenico degli Europei di canottaggio e paracanottaggio 2025. Gli azzurri sono pronti a dare il massimo in finali avvincenti che promettono emozioni forti! Con sei specialità in gara, il tifo si fa sentire, dimostrando che il canottaggio è più di uno sport: è una passione che unisce. Non perdere l'occasione di sostenere i nostri atleti in questo evento che celebra la forza e la

Gli Europei senior 2025 di canottaggio e paracanottaggio proseguiranno oggi, sabato 31 maggio, a Plovdiv, in Bulgaria: nella terza e penultima giornata di gare si disputeranno le Finali A in undici specialità (6 olimpiche, 2 non olimpiche, 3 paralimpiche), con l’Italia che sarà presente in sei di queste. LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI CANOTTAGGIO DALLE 10.23 Andranno alla ricerca del titolo continentale il singolo PR1 maschile di Giacomo Perini, il due senza senior femminile di Laura Meriano ed Alice Codato, il due senza senior maschile di Nunzio Di Colandrea e Giovanni Codato, il doppio senior maschile di Gabriel Soares e Niels Torre, il quattro senza senior femminile di Clara Guerra, Giorgia Pelacchi, Silvia Terrazzi e Kiri English-Hawke, ed il quattro senza senior maschile di Alfonso Scalzone, Giovanni Abagnale, Davide Comini ed Alessandro Gardino. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Europei canottaggio 2025 oggi: orari sabato 31 maggio, programma, tv, streaming, italiani in gara

Canottaggio, gli equipaggi dell’Italia per gli Europei: tante novità a Plovdiv

L'Italia si prepara a brillare agli Europei di canottaggio 2025 a Plovdiv, Bulgaria, con un gruppo rinnovato di 11 equipaggi, inclusi atleti nel paracanottaggio.

Cerca Video su questo argomento: Europei Canottaggio 2025 Oggi Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Gli Europei U19 in diretta streaming; Campionati europei di canottaggio 2025: programma, orari, la squadra italiana e dove guardare; Europei U19: i risultati delle finali; Europei, doppia finale per Alice Codato. Bene anche Giovanni Codato e Soares. 🔗Su questo argomento da altre fonti

LIVE Canottaggio, Europei 2025 in DIRETTA: si assegnano i primi titoli

Lo riporta oasport.it: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della penultima giornata degli Europei di canottaggio 2025.

Europei canottaggio 2025 oggi: orari 31 maggio, programma, tv, streaming, italiani in gara

Da oasport.it: Gli Europei senior 2025 di canottaggio e paracanottaggio proseguiranno oggi, sabato 31 maggio, a Plovdiv, in Bulgaria: nella terza e penultima giornata di ...

Canottaggio, l'Italia supera la prove del nove agli Europei

Riporta msn.com: L’Italia procede il suo cammino agli Europei di Plovdiv nel migliore dei modi. Nove barche promosse in finale, solo il singolista Davide Mumolo non riesce nel suo intento per poco meno di ...