Euforia Fest parte del centro storico off limits per due giorni | tutti i divieti

Pronto a vivere un weekend di pura magia? Sabato 31 maggio e domenica 1 giugno, il centro storico di Viterbo si trasforma in un palcoscenico vivente per l'Euforia Fest! La rete di imprese Viterbo Capitale Medievale ha organizzato un evento che celebra la cultura e le tradizioni locali. Attenzione, però: alcuni divieti garantiranno la sicurezza e il divertimento di tutti. Scopri come questa festa si inserisce nel trend del turismo esperienziale che conquista ogni anno sempre più visitatori!

Sabato 31 maggio e domenica 1 giugno il centro storico si anima con l'Euforia Fest. Iniziative a cura della rete di imprese Viterbo Capitale Medievale per le vie e le piazze del centro cittadino. Per consentire il regolare svolgimento degli eventi, verranno adottati alcuni provvedimenti. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Euforia Fest, parte del centro storico off limits per due giorni: tutti i divieti

Music Fest Perugia, la grande musica classica in centro: il programma e le novitÃ

Scopri il Music Fest Perugia, un appuntamento imperdibile dedicato alla grande musica classica nel cuore della città , con un programma ricco di novità e performance di livello internazionale.

Cerca Video su questo argomento: Euforia Fest Parte Centro Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Colosimi, non si spegne l’euforia per la promozione in II Categoria. Sabato la festa!; Euforia Fest Viterbo, attenzione alla viabilità ; Festa Scudetto Napoli celebrato ovunque | è successo alla Federico II VIDEO. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Euforia Fest Viterbo, attenzione alla viabilità

Riporta newtuscia.it: NewTuscia – VITERBO – Euforia Fest Viterbo, sabato 31 maggio e domenica 1 giugno iniziative a cura della rete di imprese Viterbo Capitale Medievale per le vie e le piazze del centro cittadino. Per con ...