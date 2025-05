Etna Comics grande attesa per Greta Thunberg e Liam Cunningham

L'Etna Comics di quest'anno è un vero e proprio festival delle emozioni! Con l'attesa per Greta Thunberg e Liam Cunningham, i fan sono in fibrillante trepidazione. Ieri è stato il turno di leggende come Yumiko Igarashi, che ha fatto sognare generazioni con le sue creazioni iconiche. La presenza di nomi come Alex Saviuk e Nick Dragotta sottolinea il legame tra fumetto e cultura pop, rendendo l’evento imperdibile per ogni appassionato!

Ieri stata la giornata di Yumiko Igarashi, creatrice di Candy Candy, Georgie e Anna dai capelli rossi, e Camihawke. Quella degli americani Alex Saviuk, considerato uno dei più importanti e prolifici disegnatori di Spider-Man, e Nick Dragotta, co-creatore insieme a Scott Snyder della serie di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Etna Comics, grande attesa per Greta Thunberg e Liam Cunningham

