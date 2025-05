Estensione della rete filoviaria parola ai leccesi? In campo l’idea di un referendum

A Lecce, i cittadini potrebbero avere l'opportunità di decidere sul futuro della mobilità sostenibile: un referendum per l'estensione della rete filoviaria. Con un investimento di quasi 120 milioni di euro, il progetto non è solo una questione locale, ma si inserisce nel trend nazionale verso città più verdi e vivibili. È un'occasione imperdibile per dare voce ai leccesi e plasmare insieme il loro futuro urbano!

LECCE – Potranno essere gli stessi cittadini, con un referendum abrogativo, a pronunciarsi sul progetto di ampliamento del filobus che la giunta comunale guidata da Adriana Poli ha candidato a un bando del ministero con una richiesta di finanziamento che sfiora i 120 milioni di euro.

Lecce si prepara a scrivere una pagina importante della sua storia dei trasporti. Con la proposta di un referendum abrogativo sul progetto di ampliamento della rete filoviaria, i cittadini avranno finalmente voce in capitolo.

Riporta lecceprima.it: La giunta di Adriana Poli punta a ottenere un ingente finanziamento ministeriale. Il consigliere Carlo Salvemini propone di far esprimere i cittadini, secondo quanto previsto dallo statuto comunale ...

Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it: LECCE - La rete filoviaria leccese è destinata ad allargarsi non senza polemiche: da quattro a cinque linee, con il potenziamento e l’estensione della linea universitaria. Come annunciato dal sindaco ...