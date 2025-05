Estensione della rete filoviaria in campo l’idea di un referendum | parola ai leccesi

Lecce si prepara a scrivere una pagina importante della sua storia dei trasporti. Con la proposta di un referendum abrogativo sul progetto di ampliamento della rete filoviaria, i cittadini avranno finalmente voce in capitolo. Questo progetto non solo mira a modernizzare la mobilità urbana, ma abbraccia anche un cambiamento più ampio verso una città sostenibile e a basse emissioni. I leccesi sono pronti a fare la loro scelta? La parola a voi!

LECCE – Potranno essere gli stessi cittadini, con un referendum abrogativo, a pronunciarsi sul progetto di ampliamento del filobus che la giunta comunale guidata da Adriana Poli ha candidato a un bando del ministero con una richiesta di finanziamento che sfiora i 120 milioni di euro. La relativa. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Estensione della rete filoviaria, in campo l’idea di un referendum: parola ai leccesi

Estensione della rete filoviaria, in campo l'idea di un referendum: parola ai leccesi

Come scrive lecceprima.it: La giunta di Adriana Poli punta a ottenere un ingente finanziamento ministeriale. Il consigliere Carlo Salvemini propone di far esprimere i cittadini, secondo quanto previsto dallo statuto comunale ...

