Estate ' magra' a Mondragone per colpa di chi governa

Mondragone si prepara a un'estate magra, segnata da una mancanza di iniziative e progetti che potrebbero rilanciare il turismo. Mentre i Comuni vicini prosperano grazie a strategie vincenti, l'Associazione Mondragone Bene Comune-AMBC sottolinea un'opportunità persa. È fondamentale riflettere su come investire nelle risorse locali possa cambiare il nostro futuro. Non lasciamo che questo sia solo un altro anno di rimpianti, agiamo prima che sia troppo tardi!

Un'altra estate è alle porte ma per l'Associazione Mondragone Bene Comune-AMBC sarà un'altra stagione di rimpianti per ciò che non è stato fatto per migliorare la situazione, soprattutto confrontandosi con Comuni limitrofi che invece stanno puntando forte sul turismo e ottenendo risultati in. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - "Estate 'magra' a Mondragone per colpa di chi governa"

