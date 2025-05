Estate di fuoco la stretta della prefetta | Rinforzi in arrivo | saranno all’altezza

Questa estate, la questione della sicurezza torna a infiammare il dibattito pubblico. La prefetta ha annunciato rinforzi per le forze dell’ordine, rispondendo alle crescenti preoccupazioni di cittadini e commercianti. In un periodo in cui il turismo è in ripresa, è fondamentale garantire un ambiente sereno. Saranno all’altezza delle aspettative? Scopriremo insieme se queste misure basteranno a mantenere sotto controllo la situazione. Restate sintonizzati!

Negli ultimi giorni il tema è diventato particolarmente caldo, tornando ancora una volta al centro del dibattito: l’invio dei rinforzi che, come ogni estate, vanno a rinforzare gli organici delle forze dell’ordine durante la stagione estiva. Politici e associazioni di categoria, sul punto, hanno lanciato più di un appello, chiedendo conferme ufficiali e chiamando in causa – come ha fatto il parlamentare del Pd, Andrea Gnassi – anche il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. "I rinforzi sono in arrivo e sono certa che saranno all’altezza e adatti a rispondere alle esigenze del territorio riminese", spiega la prefetta Giuseppina Cassone, intervenendo sulla questione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Estate di fuoco, la stretta della prefetta: "Rinforzi in arrivo: saranno all’altezza"

