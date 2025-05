Estate dei finti contratti

Estate 2023: una stagione di finti contratti e sfruttamento nel settore turistico. Immigrati pagati a cottimo da cooperative fittizie per pulire appartamenti Airbnb, mentre il personale alberghiero viene assunto con contratti a chiamata, pensati per le emergenze. Questo fenomeno svela un lato oscuro del turismo, dove la ricerca di profitto rapido offusca i diritti dei lavoratori. È tempo di fare chiarezza e proteggere chi rende possibile il nostro relax estivo.

Immigrati pagati a cottimo, attraverso cooperative fittizie, per pulire gli appartamenti in affitto su Airbnb. Personale alberghiero assunto con i contratti a chiamata, che dovrebbero servire per le emergenze e . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Estate dei finti contratti

Finti contratti di lavoro domestico per ottenere illecitamente la Naspi: truffa gestita da famiglia salentina, coinvolto anche un patronato

Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it: Il guadagno complessivo per i falsi lavoratori ha raggiunto circa 200mila euro. I contratti duravano meno di 10 giorni per massimo 10 ore al giorno, 80 firme tra il 2020 e il 2023, emersi anche furti ...

Falsi contratti lavoro per avere permessi di soggiorno, arresti

Segnala ansa.it: Finti contratti di lavoro per ottenere permessi di soggiorno o il rinnovo e, in alcuni casi, anche per poi ottenere il reddito di cittadinanza o l'assegno di disoccupazione. La guardia di finanza ...

Permessi di soggiorno e sostegni Inps con finti contratti di lavoro: raffica di denunce

Riporta ilrestodelcarlino.it: ‘Creavano’ contratti di lavoro falsi per favorire l’immigrazione clandestina e frodare l’Inps. Una tecnica che alla banda avrebbe fruttato oltre 4 milioni di euro per un totale di 845 ...