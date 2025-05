Estate con Rumâgna Unite Musica a fin di bene

Preparati a vivere un'estate indimenticabile con Rumâgna Unite! Dal 2 al 5 luglio, Campiano si trasforma in un palcoscenico vibrante, con artisti pronti a far vibrare le emozioni. Questo festival non è solo musica, ma un vero e proprio abbraccio solidale per i territori colpiti dall’alluvione. Unisciti a noi per dimostrare che la cultura può rinascere e che l'unione fa la forza! Non perdere l'occasione di essere parte del cambiamento!

Tutto pronto per la terza edizione di Rumâgna Unite a Campiano, il festival nato nel 2023 per sostenere i territori colpiti dall' alluvione. Dal 2 al 5 luglio una proposta che abbraccia diversi generi musicali e intrattenimento per grandi e piccini. "Rumâgna Unite è la nostra risposta all'alluvione, c'era e c'è la voglia di stare insieme e divertirsi, mangiare bene e ascoltare musica. Il nostro obiettivo è dare al forese un intrattenimento di qualità e raggiungere un pubblico di tutte le età. Selezioniamo accuratamente le aziende che ci sostengono perché siano sempre in linea con i nostri principi di aggregazione, solidarietà e sostenibilità ambientale " spiegano gli organizzatori.