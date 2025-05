Estate con 658 milioni di turisti in Italia la migliore dopo decenni

L'estate 2025 si preannuncia da record per l'Italia, con 65,8 milioni di turisti pronti a scoprire le meraviglie del Bel Paese. Un trionfo che segna la ripresa del settore dopo gli anni difficili della pandemia, richiamando viaggiatori da tutto il mondo. Questo afflusso senza precedenti non solo celebra la bellezza italica, ma rappresenta anche un'opportunità per valorizzare le nostre tradizioni e culture locali. Preparati a vivere un'estate indimenticabile!

L’Italia si prepara a vivere un’ estate da record. Secondo le previsioni elaborate da Demoskopika, la bella stagione del 2025 sarà contraddistinta da un afflusso turistico senza precedenti: si stimano 65,8 milioni di arrivi, una cifra mai raggiunta prima. A trainare la stagione saranno sia i viaggiatori internazionali, affascinati dall’immenso patrimonio culturale, paesaggistico ed enogastronomico italiano, sia il mercato domestico, in netta ripresa e sempre più orientato a riscoprire i tesori nazionali. Questi numeri offrono un segnale positivo non solo per il settore turistico in senso stretto, ma per l’intera economia del Paese. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Estate con 65,8 milioni di turisti in Italia, la migliore dopo decenni

Estate, 66 milioni turisti e 267 milioni presenze: bene il mercato domestico in Italia

L'estate si preannuncia quanto mai vivace per il turismo in Italia, con stime di 66 milioni di turisti e 267 milioni di presenze.

Cerca Video su questo argomento: Estate 658 Milioni Turisti Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Estate con 65,8 milioni di turisti in Italia, la migliore dopo decenni

Si legge su quifinanza.it: L’estate si preannuncia come una stagione da record, con 65,8 milioni di turisti in arrivo. Ma serve una strategia per rilanciare l’economia ...

Estate: attesi 66 milioni turisti e 267 milioni presenze, bene italiani

Lo riporta ansa.it: Quest'estate sono attesi 65,8 milioni di turisti e 267,4 milioni di presenze, con un incremento rispettivamente pari al 3,4% e al 2,1% rispetto alla stessa stagione del 2024, segnata da 63,6 ...

Turismo in Italia: attesi 65,8 milioni di turisti per l'estate 2025 secondo Demoskopika

Come scrive msn.com: Demoskopika prevede 65,8 milioni di turisti e 267,4 milioni di presenze in Italia per l'estate 2025, con una spesa di 39 miliardi di euro.