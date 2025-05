EssiLux cresce nel medtech Rilevate le cliniche Optegra

EssilorLuxottica accelera la sua espansione nel settore medtech con l'acquisizione di Optegra, un gruppo che conta oltre 70 strutture specializzate in oftalmologia in Europa. Questo movimento non solo rafforza la presenza dell'azienda nel mercato della salute visiva, ma si allinea anche con la crescente domanda di soluzioni innovative per la cura degli occhi. Un passo strategico che segna un cambio di paradigma nella sanità , puntando su tecnologia e accessibilità .

di Alberto Levi EssilorLuxottica ha firmato un accordo per l’acquisizione da MidEuropa di Optegra, un gruppo attivo con oltre 70 ospedali oftalmici e centri diagnostici nel Regno Unito, in Repubblica Ceca, in Polonia, in Slovacchia e nei Paesi Bassi. Con i marchi Optegra, Lexum e Iris, il gruppo Optegra offre trattamenti e procedure per la correzione della vista supportati dall’ intelligenza artificiale nelle fasi pre- e post-operatorie, tra cui chirurgia salvavista della cataratta, terapie per la degenerazione maculare legata all’età e per il glaucoma, sostituzione del cristallino refrattivo e chirurgia laser. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - EssiLux cresce nel medtech. Rilevate le cliniche Optegra

Cerca Video su questo argomento: Essilux Cresce Medtech Rilevate Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

EssilorLuxottica cresce nel medtech: rilevate le cliniche Optegra; EssiLux cresce nel medtech. Rilevate le cliniche Optegra; EssilorLuxottica acquisisce le cliniche del gruppo Optegra e continua a crescere nel med-tech; EssilorLuxottica acquisisce Optegra ed entra nel med-tech europeo. 🔗Se ne parla anche su altri siti

EssiLux cresce nel medtech. Rilevate le cliniche Optegra

Come scrive quotidiano.net: di Alberto Levi EssilorLuxottica ha firmato un accordo per l’acquisizione da MidEuropa di Optegra, un gruppo attivo con oltre 70 ...

EssilorLuxottica cresce nel medtech: rilevate le cliniche Optegra

Scrive ilsole24ore.com: Il gruppo è attivo con oltre 70 ospedali oftalmici e centri diagnostici nel Regno Unito, in Repubblica Ceca, in Polonia, in Slovacchia e nei Paesi Bassi ...

Essilux rileva da MidEuropa le cliniche oftalmiche Optegra

Si legge su informazione.it: EssilorLuxottica ha siglato l'acquisizione da MidEuropa di Optegra, un gruppo attivo con oltre 70 ospedali oftalmici e centri diagnostici in Regno Unito, Repubblica Ceca, Polonia, Slovacchia e Paesi B ...