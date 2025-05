Esplosione nella notte in frantumi la vetrina del Brescia Store a Mompiano | atto vandalico o furto indagini in corso

Una notte di paura a Mompiano: l'esplosione della vetrina dello store del Brescia Calcio ha scosso la città. Si indaga se si tratti di un atto vandalico o di un furto studiato. Questo episodio si inserisce in un contesto più ampio di crescente tensione sociale e insicurezza nelle città italiane. La domanda ora è: cosa sta succedendo davvero nel nostro territorio? I cittadini richiedono risposte e sicurezza. Rimani aggiornato!

Brescia, 31 maggio 2025 – " Un botto, forte, sentito distintamente alle 23.25 nella via accanto allo store del Brescia di Mompiano che è stato udito fino a Bovezzo". Potrebbe essere stata fatta esplodere la vetrina dello Store del Brescia calcio, nella zona dello stadio Rigamonti, e ad avvalorare questa tesi le segnalazioni alla pagina social " Orgoglio Bresciano " di un "boato" sentito a pochi metri nella tarda serata da alcuni residenti. Il danno alla vetrina, sarebbe, all'apparenza, compatibile con un'esplosione partita nell'angolo a terra a destra e l'effetto delle crepe sul vetro, dal basso verso l'altro a raggiera. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Esplosione nella notte, in frantumi la vetrina del Brescia Store a Mompiano: atto vandalico o furto, indagini in corso

