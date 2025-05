Esplosione lungo i binari Fuga di gas nella casa Gravissimo il residente

Notte da incubo a Empoli: un'esplosione ha devastato una casa, probabilmente causata da una fuga di gas. Il silenzio è stato rotto da una deflagrazione che ricorda quanto sia cruciale la sicurezza domestica. In un'epoca in cui le emergenze legate all'energia sono sempre più frequenti, questo episodio richiama l'attenzione su pratiche di prevenzione e controlli regolari. Rimanere informati può salvare vite!

di Irene Puccioni EMPOLI Una violenta esplosione ha squarciato il silenzio della notte in via Livornese, nel comune di Empoli, intorno all’una tra giovedì e venerdì. Una probabile fuga di gas ha innescato la scintilla che ha provocato la potente deflagrazione e la distruzione di una casa cantoniera a due piani situata nelle immediate vicinanze della linea ferroviaria Firenze-Pisa. Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco del comando di Firenze, con il personale del vicino distaccamento di Empoli, con una squadra specializzata. I soccorritori hanno messo in sicurezza l’area, effettuato il controllo dell’edificio e verificato l’eventuale presenza di persone all’interno. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Esplosione lungo i binari. Fuga di gas nella casa. Gravissimo il residente

Come scrive lanazione.it: Un uomo di 47 anni ha riportato ustioni sul volto e sulla parte superiore del corpo. Dopo il ricovero al San Giuseppe è stato trasferito all’ospedale di Genova.

Riporta informazione.it: Esplosione nella notte in una casa cantoniera in via Livornese a Empoli (Firenze), nelle immediate vicinanze della linea ferroviaria Firenze-Pisa. A causarla una probabile fuga di gas. Un unico occupa ...

Da gonews.it: Esplosione in un edificio a Empoli, lungo la linea ferroviaria Firenze-Pisa. È successo questa notte in via Livornese, presso la casa cantoniera situata ...