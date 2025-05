Esplosione a via Livornese a Empoli | casa cantoniera crolla ferito 47 traffico ferroviario sospeso

Un'esplosione ha scosso il cuore di Empoli, interrompendo la quiete notturna e portando alla luce gravi rischi legati alla sicurezza degli edifici storici. L'incidente, causato da una probabile fuoriuscita di gas, ha costretto a fermare il traffico ferroviario sulla linea Firenze–Pisa. Questo evento tragico ci ricorda l'importanza di monitorare le infrastrutture e garantire la sicurezza nelle nostre città . Chi sarà il prossimo a fare un passo avanti?

Un'improvvisa e forte esplosione ha interrotto il silenzio notturno in una zona di via Livornese, nel comune di Empoli, intorno all'una. L'evento, riconducibile a una probabile fuoriuscita di gas, ha determinato il crollo parziale di una casa cantoniera a due piani, posta nelle immediate vicinanze della linea ferroviaria Firenze–Pisa. L'accaduto ha richiesto una pronta risposta .

