Esplode una villetta a Bagnatica aperto un fascicolo per incendio colposo | “Da qualche giorno c’era odore di gas”

L'esplosione di una villetta a Bagnatica riporta l'attenzione sul tema della sicurezza domestica, soprattutto in un periodo in cui i consumi energetici sono in aumento. Sei persone ferite e un odore di gas avvertito nei giorni precedenti sollevano interrogativi inquietanti. La Procura di Bergamo indaga per incendio colposo: un richiamo forte per tutti noi a non sottovalutare segnali che possono rivelarsi fatali. La sicurezza in casa deve tornare al centro delle nostre priorità!

La Procura di Bergamo ha aperto un fascicolo per incendio colposo per l'esplosione che ha distrutto una villetta a Bagnatica (Bergamo) dove sono rimaste ferite sei persone.

Bagnatica svegliata da un boato: esplosione devasta una villetta

Un violento boato ha scosso Bagnatica alle 6.45 di questa mattina, quando un'esplosione ha devastato una villetta in via Isolabella.

Esplode una villetta a Bagnatica, aperto un fascicolo per incendio colposo: “Da qualche giorno c’era odore di gas”

Esplode una villetta a Bagnatica, la vicina: “Dopo il boato non c’era più nulla, ho visto il figlio uscire dalle macerie”

Bagnatica, l’esplosione nella villetta a schiera: i residenti avevano sentito puzza di gas

