Esordienti e Allievi sui pedali Gare e promozione dell’impegno Avis

Domani il ciclismo incontra la solidarietà a Codogno con il Terzo Trofeo Avis. Gli esordienti e allievi si sfideranno su un circuito di 7 chilometri, ma non è solo una gara: è un’occasione per promuovere la cultura della donazione. Un evento che unisce sport e impegno sociale, mostrando come ogni pedalata possa contribuire a salvare vite. Unisciti a noi per una mattinata di divertimento e altruismo!

Corsa ciclistica per promuovere la cultura della donazione. Il Gs ciclisti di Maleo, col patrocinio del Comune di Codogno, annuncia il Terzo trofeo Avis Codogno. L'appuntamento con il ciclismo solidale è per domani in viale Resistenza 16 a Codogno, per la partenza, alle 9, della categoria Esordienti (circuito di 7 chilometri). Il ritrovo alle 8.30 è invece per la partenza delle 10.30 della categoria Allievi (circuito di 6,8 chilometri). "È una gara ciclistica nazionale, della Federazione ciclistica italiana, nata per sensibilizzare sulla donazione. Ad oggi abbiamo già circa 136 allievi e 115 esordienti iscritti, un bel record", sottolinea Paolo Locatelli dell'Avis di Codogno.

