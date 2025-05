escursionista smarrita soccorsa in montagna dai vigili del fuoco

Nel cuore delle montagne, dove la natura regala emozioni indescrivibili, è importante non sottovalutare la preparazione. I Vigili del Fuoco hanno salvato un'escursionista smarrita nei Pantani, un promemoria della bellezza e dei rischi dell'outdoor. Con l’aumento delle attività di trekking, l’attenzione alla sicurezza diventa fondamentale. Ricordate: ogni passo in montagna deve essere accompagnato da prudenza e rispetto per il territorio. La natura è meravigliosa, ma va affrontata con sagge

Nel pomeriggio di ieri, intorno alle 15.30, una squadra dei Vigili del Fuoco del presidio montano è intervenuta nella suggestiva ma impervia zona dei Pantani, per soccorrere un’ escursionista che si era smarrita durante un’uscita in montagna. La donna, allontanatasi accidentalmente dal proprio gruppo, ha perso l’orientamento e non è più riuscita a ritrovare la via per ricongiungersi ai compagni. Fortunatamente, è riuscita a lanciare l’allarme e a fornire indicazioni utili per il soccorso. Grazie alla pronta attivazione delle procedure di localizzazione e all’individuazione delle coordinate Gps, la squadra di soccorso ha rapidamente raggiunto la zona in cui si trovava l’escursionista, procedendo in sicurezza al recupero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it