Esche avvelenate sui marciapiedi Spuntano i cartelli di allarme

A Bondeno, la sicurezza dei nostri amici a quattro zampe è in pericolo. Cartelli di allerta annunciano la presenza di esche avvelenate su marciapiedi e ciclabili, un problema che si inserisce in un trend allarmante di avvelenamenti contro animali domestici nelle aree urbane. Le autorità hanno già bloccato strade e percorsi. È fondamentale prestare attenzione: la salute dei nostri cani dipende dalla nostra vigilanza. Non restiamo indifferenti!

"Possibile presenza di esche avvelenate in questa zona". I cartelli indicano le zone delimitate. Viale Mattotti a Bondeno è un tappetto di percorsi pedonali e ciclabili chiusi. Ma anche via Giordano Bruno. Gli agenti della municipale hanno trovato esche. Son topicide. Manciate di ‘perle’ blue. Uccidono anche i cani. Nastri a righe bianche e rosse. Zone chiuse. Delimitate. Circondate ed invalicabili. I cani sono in pericolo e viale Matteotti e via Giordano Bruno, nel cuore del centro storico, ieri erano un pullulare di nastri. Sono stati messi dagli agenti della Polizia Locale. Marciapiedi e passaggi pedonali interrotti da nastri di delimitazione e dai cartelli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Esche avvelenate sui marciapiedi. Spuntano i cartelli di allarme

Esche avvelenate e con lamette a Roma: l’allarme sui social

A Fidene, Roma, allarme per esche avvelenate con lamette. Sono state trovate nelle strade, causando la morte di una cagnolina e l’intossicazione di altri cani.

Cerca Video su questo argomento: Esche Avvelenate Marciapiedi Spuntano Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Esche avvelenate sui marciapiedi. Spuntano i cartelli di allarme. 🔗Cosa riportano altre fonti

Esche avvelenate sui marciapiedi. Spuntano i cartelli di allarme

msn.com scrive: "Possibile presenza di esche avvelenate in questa zona". I cartelli indicano le zone delimitate. Viale Mattotti a Bondeno è un tappetto di percorsi pedonali e ciclabili chiusi. Ma anche via Giordano B ...

"Esche avvelenate Attenzione alta"

Come scrive ilrestodelcarlino.it: "Anche recentemente sono state avvistate esche topicide e bocconi nonchè, su di un marciapiede ... Vogliamo ribadire a gran voce che avvelenare un animale o tentare di farlo è un gesto punibile ...

Esche avvelenate e con lamette a Roma: l’allarme sui social

fanpage.it scrive: Lamette e schegge di vetro all'interno delle polpette avvelenate. È la denuncia di alcuni utenti all'interno del gruppo cittadino di Fidene, area nel nord-est di Roma. La segnalazione è nata a seguito ...