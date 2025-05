Esasperazione a Torino | rissa da far west

Torino è tornata a vivere attimi di panico con una rissa da far west che ha scosso la Barriera. Questo episodio drammatico non è isolato, ma si inserisce in un contesto più ampio di crescente violenza nelle città italiane. Il fenomeno della violenza urbana sta diventando una preoccupazione crescente, sollevando interrogativi su sicurezza e socialità. Ma cosa si può fare per fermare questa spirale? La risposta è nelle mani di tutti noi.

È successo di nuovo. Torino si sveglia ancora una volta sotto shock per l'ennesimo episodio di violenza urbana che ha trasformato il quartiere Barriera in un vero e proprio scenario di guerriglia. Una maxirissa è esplosa nel primo pomeriggio in via Bra, all'angolo con corso Giulio Cesare, coinvolgendo decine di persone armate di coltelli, mazze

