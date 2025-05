Errani Paolini-Sun Yuan oggi Roland Garros 2025 | orario tv programma streaming

Sabato 31 maggio sarà una giornata da non perdere per gli appassionati di tennis: Sara Errani e Jasmine Paolini scenderanno in campo per il secondo turno del doppio femminile al Roland Garros 2025. Accreditate come seconde teste di serie, le azzurre affronteranno l'agguerrita coppia Sun-Yuan. Con il tennis femminile in continua ascesa, verrà messa alla prova la forza delle italiane. Sintonizzati per scoprire se riusciranno a brillare!

Nella giornata di sabato 31 maggio, per il secondo turno del tabellone di doppio femminile del Roland Garros 2025 di tennis, saranno protagoniste le azzurri Sara Errani e Jasmine Paolini, che affronteranno la coppia composta dalla neozelandese Lulu Sun e dalla cinese Yuan Yue. La coppia italiana è accreditata della seconda testa di serie: l’incontro di doppio femminile sarà il secondo del programma, che si aprirà alle ore 11.00, sul Court 7, e si giocherà al termine del match di doppio maschile tra RomboliSmith e CazauxMayot. Guarda il Roland Garros su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese Il doppio tra ErraniPaolini e SunYuan del Roland Garros non sarà trasmesso in diretta tv se in contemporanea con Sinner o Cobolli ed il Giro d’Italia (altrimenti Eurosport 2), inoltre la diretta streaming sarà prevista su discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, infine OA Sport vi proporrà la diretta live testuale della sfida. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Errani/Paolini-Sun/Yuan oggi, Roland Garros 2025: orario, tv, programma, streaming

Errani/Paolini consolidano la posizione nel ranking WTA di doppio. Tassello importante a Roma verso le Finals

Sara Errani e Jasmine Paolini consolidano la loro posizione nel ranking WTA di doppio, mettendo un importante tassello verso le finals.

Cerca Video su questo argomento: Errani Paolini Sun Yuan Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Paolini Errani oggi: quando gioca il doppio al Roland Garros 2025, programma, orario e dove vedere le partite in diretta tv e streaming · Tennis WTA; Roland Garros, quando giocano Jasmine Paolini e Sara Errani contro Sun e Yuan; Roland Garros, doppio: debutto positivo per Sara Errani e Jasmine Paolini; TENNIS – ROLAND GARROS: MUSETTI E PAOLINI ACCEDONO FACILMENTE AL TERZO TURNO ELIMINANDO GALAN E TOMLJANOVIC. ESORDIO IN SCIOLTEZZA ANCHE PER IL DOPPIO ERRANI-PAOLINI CHE VINCE 6-2, 6-3 SU AZARENKA E ROUT. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Roland Garros, quando giocano Jasmine Paolini e Sara Errani contro Sun e Yuan

Riporta sportal.it: Forti della recente vittoria su Routliffe e Azarenka, Jasmine Paolini e Sara Errani hanno nel mirino gli ottavi di finale del Roland Garros.

Errani/Paolini-Sun/Yuan oggi, Roland Garros 2025: orario, tv, programma, streaming

oasport.it scrive: Nella giornata di sabato 31 maggio, per il secondo turno del tabellone di doppio femminile del Roland Garros 2025 di tennis, saranno protagoniste le ...

Roland Garros 2025, Sara Errani e Jasmine Paolini liquidano Azarenka/Routliffe all’esordio in doppio

Riporta oasport.it: Sara Errani e Jasmine Paolini, accreditate della seconda testa di serie, iniziano con un successo il loro cammino nel tabellone di doppio femminile del ...