Erosione a Scossicci c’erano i soldi per i lavori

L’erosione costiera a Scossicci è un campanello d’allarme che si fa sentire in tutta Italia. La giunta, un anno fa, sottovalutava la manutenzione necessaria, mentre ora si ritrova a fronteggiare un progetto da 900mila euro. Un'opportunità sprecata: investire prima avrebbe potuto ridurre i danni. E, con sette milioni di euro per opere pubbliche mai realizzate, il rischio di una costa sfuggente potrebbe diventare una realtà amara per molti. È

"Un anno fa la giunta diceva che non era necessario fare la manutenzione dei pennelli di scogli a Scossicci, mentre ora ha preparato un progetto da 900mila euro. Ma se si fosse mossa prima, oggi l’erosione sulla costa sarebbe stata minore. Non parliamo poi dei sette milioni impegnati per opere pubbliche mai realizzate: con una parte di quella cifra si poteva riqualificare il Kursaal". È il commento di Alessandro Rovazzani e Maria Grazia Nalmodi, entrambi consiglieri comunali del gruppo di minoranza Porto Recanati 21-26, che attaccano così l’amministrazione del sindaco Andrea Michelini sul tema della protezione della costa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Erosione a Scossicci, c’erano i soldi per i lavori"

Cerca Video su questo argomento: Erosione Scossicci C Erano Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Erosione a Scossicci, c’erano i soldi per i lavori; Erosione record a Porto Recanati: 800 ombrelloni in meno. 🔗Su questo argomento da altre fonti

"Erosione a Scossicci, c’erano i soldi per i lavori"

Da msn.com: Porto Recanati 21-26 attacca l’amministrazione: inutilizzati 200mila euro "Nessuna manutenzione in attesa delle scogliere, intanto la costa è sparita".

Erosione a Porto Recanati. L'assessore Riccetti: «L’ultima chance è di reperire un po’ di sabbia dal Musone»

Riporta msn.com: PORTO RECANATI «Ci siamo mossi su tutti i fronti per sistemare il litorale di Scossicci in vista della ... chiesta la somma urgenza ma, mentre c’erano le condizioni per intervenire sulla ...

Scossicci, inaugurata l’oasi verde: "Investiamo sulla natura"

Segnala msn.com: Scossicci come esempio di valorizzazione naturale del territorio. Ieri pomeriggio, la Fondazione Opere Laiche Lauretane e Casa Hermes hanno ...