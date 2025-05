Ernesto Pellegrini…

Ricordare Ernesto Pellegrini significa riscoprire un’epoca in cui il calcio era ancora un gioco di passione, non solo affari. In un panorama sportivo sempre più influenzato da investitori e fondi, la sua figura emerge come simbolo di autenticità. Oggi, in un calcio dominato da top manager, la vera sfida è tornare a dare valore all’umanità e alla passione, ingredienti essenziali per far brillare le stelle del nostro campionato.

Il ricordo di Ernesto Pellegrini. Nel vorticoso giro di affari che è diventato il nostro calcio oggi, essere presidenti di una squadra equivale quasi a essere top manager, perché il più delle volte i primi si limitano a esserne la proprietà, un esempio per tutti l'Inter, che ha come presidente Giuseppe Marotta, anche se la proprietà è del fondo statunitense Oaktree. Tutto molto asettico, poco empatico, lontano da quei personaggi ruspanti ma genuini che erano a capo dei loro sodalizi, e ne facevano una ragione di vita, personaggi che oggi, con le dovute differenze, possiamo ancora identificare in Aurelio De Laurentiis del Napoli o in Claudio Lotito della Lazio.