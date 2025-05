Ernesto Pellegrini presidente delllInter dei record una vita tra il calcio e il sociale

Oggi il calcio italiano piange Ernesto Pellegrini, ex presidente dell’Inter dei record. Un imprenditore visionario che ha saputo unire la passione per il pallone a un impegno sociale esemplare. La sua storia, dall’inizio modesto alla costruzione di un impero, riflette un’Italia in evoluzione, dove sport e imprenditoria si intrecciano. Il suo lascito? Un esempio di come la determinazione possa fare la differenza, dentro e fuori dal campo.

(Adnkronos) – Dal diploma in ragioneria al Verri di Milano, alla costruzione di un impero della ristorazione italiana con la Pellegrini Spa. È scomparso oggi, sabato 31 maggio, all’età di 84 anni l’ex presidente dell’Inter, Ernesto Pellegrini, protagonista insieme all’allenatore Giovanni Trapattoni dell’Inter dei record, con 58 punti realizzati in 34 partite di campionato. Sotto . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

È un momento di grande tristezza per il mondo del calcio: Ernesto Pellegrini, ex presidente dell'Inter e imprenditore visionario, ci ha lasciati all'età di 84 anni.

