Ernesto Pellegrini, non solo un presidente iconico per l'Inter, ma anche un imprenditore illuminato e filantropo. Il suo ristorante a un euro è un gesto tangibile di solidarietà in un periodo in cui la crisi economica colpisce sempre più famiglie. La sua eredità va oltre il calcio: rappresenta un impegno concreto verso i meno fortunati, un esempio che ci invita a riflettere su quanto possa essere potente il connubio tra successo personale e responsabilità sociale.

Milano, 31 maggio 2025 – Atroce e beffardo il destino. Nel giorno in cui l'Inter in Germania prova a riprendersi la Coppa dei Campioni-Champions League, se ne va a 84 anni Ernesto Pellegrini, il presidente dell'Inter dei tedeschi, quella tanto esaltata anche da Karl Heinz Rummenigge in un'intervista di poche ore fa sul Giorno. Morto Ernesto Pellegrini: fu il presidente dell’Inter del record di punti in campionato "Ci ha lasciato il presidente Ernesto Pellegrini - il ricordo del club di viale della Liberazione in un comunicato diffuso alle 10.16 -. Per undici anni ha guidato l'Inter con saggezza, onore e determinazione, lasciando una impronta indelebile nella storia del nostro club. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ernesto Pellegrini, non solo Inter: l’impero imprenditoriale e l’impegno per i meno fortunati (con il ristorante a un euro)

Ernesto Pellegrini è morto, addio all'imprenditore ex presidente dell'Inter: aveva 84 anni

È un momento di grande tristezza per il mondo del calcio: Ernesto Pellegrini, ex presidente dell'Inter e imprenditore visionario, ci ha lasciati all'età di 84 anni.

