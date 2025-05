Ernesto Pellegrini guidò l’Inter dei record una vita tra il calcio e il sociale

È scomparso oggi Ernesto Pellegrini, l'ex presidente dell'Inter che ha scritto pagine indelebili nella storia del calcio italiano. A 84 anni, lascia un'eredità non solo sportiva, ma anche sociale, grazie al suo impegno nella ristorazione e nel supporto a molte iniziative benefiche. La sua Inter dei record, capitanata da Giovanni Trapattoni, continua a ispirare le nuove generazioni. Un esempio di come il calcio possa intrecciarsi con la vita e il bene comune.

(Adnkronos) – Dal diploma in ragioneria al Verri di Milano, alla costruzione di un impero della ristorazione italiana con la Pellegrini Spa. È scomparso oggi, sabato 31 maggio, all’età di 84 anni l’ex presidente dell’Inter, Ernesto Pellegrini, protagonista insieme all’allenatore Giovanni Trapattoni dell’Inter dei record, con 58 punti realizzati in 34 partite di campionato. Sotto . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it © Webmagazine24.it - Ernesto Pellegrini, guidò l’Inter dei record, una vita tra il calcio e il sociale

Ernesto Pellegrini è morto, addio all'imprenditore ex presidente dell'Inter: aveva 84 anni

È un momento di grande tristezza per il mondo del calcio: Ernesto Pellegrini, ex presidente dell'Inter e imprenditore visionario, ci ha lasciati all'età di 84 anni.

Cerca Video su questo argomento: Ernesto Pellegrini Guidò Inter Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Morto l’ex presidente dell’Inter Ernesto Pellegrini; Ernesto Pellegrini: “Nell’Inter di oggi rivedo la banda del Trap. Inzaghi gli somiglia tanto”; È morto Ernesto Pellegrini: l’Inter ricorda il suo storico presidente. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media