Ernesto Pellegrini è morto addio all' imprenditore ex presidente dell' Inter | aveva 84 anni

È un momento di grande tristezza per il mondo del calcio: Ernesto Pellegrini, ex presidente dell'Inter e imprenditore visionario, ci ha lasciati all'età di 84 anni. La sua guida ha segnato un'epoca per i nerazzurri, contribuendo a costruire un legame profondo tra la squadra e i tifosi. Con la sua scomparsa, si chiude un capitolo importante nella storia del club e si apre una riflessione su come i leader possano influenzare il futuro del calcio.

Addio a Ernesto Pellegrini. L'imprenditore ed ex presidente dell'Inter è morto all'età di 84 anni. Pellegrini è venuto a mancare alle 8 di questa mattina.

