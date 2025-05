Ercolano Parco archeologico aperto con ingresso gratuito 1 e 2 giugno

Scopri la bellezza senza tempo di Ercolano! Il 1 e 2 giugno, il Parco archeologico ti aspetta con ingresso gratuito, un'opportunità imperdibile per immergerti nella storia. In linea con il trend di valorizzazione del patrimonio culturale italiano, queste giornate offrono l'occasione perfetta per riscoprire le radici della nostra cultura. Non perdere l’opportunità di vivere un’esperienza unica tra antiche rovine e storie millenarie!

Ingresso gratuito, e appuntamento con #domenicalmuseo, al Parco archeologico di Ercolano domenica 1 e lunedì 2 giugno. Al Parco archeologico di Ercolano raddoppiano le giornate ad ingresso gratuito grazie all'iniziativa del Ministero della Cultura nei musei italiani. Domenica 1 giugno, torna l'atteso appuntamento con #domenicalmuseo, che consente l'accesso gratuito ai luoghi della cultura ogni prima .

La Notte Europea dei Musei al Parco Archeologico di Ercolano

La Notte Europea dei Musei segna l'apertura della Primavera dell'Arte al Parco Archeologico di Ercolano, offrendo un calendario di esperienze culturali straordinarie.

