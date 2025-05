equinozio apprezza l apertura del comune sulla bottega solidale

L'apertura del Comune di Lucca sulla bottega solidale rappresenta una vittoria per la comunità e un segnale forte verso la solidarietà. Con oltre 1500 firme raccolte, l'onda di partecipazione è inarrestabile e indica quanto sia sentita l'importanza di spazi che promuovono il commercio etico e l'inclusione sociale. Questo trend di consapevolezza sociale sta crescendo in tutto il paese: sempre più cittadini chiedono di investire nel bene comune. Una nuova era di collaborazione è all’orizzonte

Dopo l’apertura di una petizione online che ha raccolto un’ampia partecipazione (superata a ieri le 1500 firme), l’associazione Equinozio e la Cooperativa Solidando accolgono con favore l’apertura del Comune di Lucca riguardo la possibilità di prorogare la concessione della Casermetta San Colombano e la disponibilità a individuare insieme spazi comunali alternativi adeguati per le loro attività. Come fanno sapere da Equinozio, questo importante passo avanti "è arrivato dopo l’incontro tenutosi nel mese di marzo con l’assessore Moreno Bruni e gli uffici comunali, un momento di dialogo significativo seguito dalle due richieste formali di proroga inviate dall’Associazione il 26 marzo e il 4 aprile, richieste alle quali non era stata data risposta fino ad oggi". 🔗 Leggi su Lanazione.it