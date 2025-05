Enzo Amendola | spionaggio scomparsa di Musa al-Sadr e crisi in Medio Oriente

Enzo Amendola svela in "L’Imam deve morire" una trama avvincente che intreccia spionaggio e crisi geopolitiche del Medio Oriente. La scomparsa di Musa al Sadr non è solo un mistero, ma un simbolo di come il passato continui a influenzare il presente. Con uno stile coinvolgente, il politico e autore ci invita a riflettere su storie dimenticate che plasmano le dinamiche attuali. Scopri come la storia può insegnarci a comprendere il mondo odierno.

Enzo Amendola, deputato del Partito Democratico ed ex ministro, rivela con emozione come questa storia gli sia entrata nel sangue. Autore di una intrigante spy story, il politico ha intrecciato elementi di storia e geopolitica per raccontare una vicenda che ha segnato il Novecento. Il romanzo, intitolato L'Imam deve morire, ripercorre la scomparsa dell'Imam Musa

