Entra nei conti correnti con l’inganno e ruba migliaia di euro | 24enne denunciata in Irpinia

Un'abile truffatrice di 24 anni è stata denunciata in Irpinia dopo aver derubato migliaia di euro da conti correnti altrui. Il suo raggiro ha colpito un uomo piemontese e una donna siciliana, entrambi vittime di una frode che evidenzia l'importanza della sicurezza online. In un'era digitale in cui la fiducia è sempre più fragile, ogni clic può nascondere insidie. Scopri come proteggerti!

La giovane donna è riuscita a entrare nei conti correnti di un uomo piemontese e di una donna siciliana, rubando circa 3mila euro a ciascuno di loro.

