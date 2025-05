Entra in un locale per chiedere aiuto e viene violentata | scattano i domiciliari per il barista

Una tragedia che si inserisce in un contesto allarmante: la violenza di genere continua a colpire in luoghi inaspettati, persino dove ci si aspetterebbe sicurezza. La vicenda del barista arrestato per abusi sottolinea l’urgenza di sensibilizzare e proteggere le vittime. È imperativo unirci nella lotta contro questa piaga sociale, garantendo spazi sicuri per tutti. La lettura di questa storia può aprire gli occhi su una realtà da non ignorare.

Si è sentita male ed ha chiesto aiuto in un bar. Il proprietario l'avrebbe portata nel seminterrato e avrebbe abusato di lei per un'ora. Convalidato l'arresto. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Entra in un locale per chiedere aiuto e viene violentata: scattano i domiciliari per il barista

Un tragico episodio, che mette in luce un problema sempre più pressante: la violenza di genere e l'abuso di potere.

