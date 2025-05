Ennesima aggressione in carcere ai danni della Polizia Penitenziaria

L'ennesima aggressione nel carcere di Ariano Irpino riaccende il dibattito sulla sicurezza del personale penitenziario. In un contesto in cui la violenza è in costante aumento nelle strutture carcerarie, è fondamentale riflettere su come garantire la protezione degli agenti. La resilienza della polizia penitenziaria è messa a dura prova, ma sono proprio queste situazioni a richiamare l'attenzione sulla necessità di riforme urgenti nel sistema carcerario italiano.

Tempo di lettura: 2 minuti Ancora violenza dietro le sbarre del carcere di Ariano Irpino. Nella giornata del 30 maggio, un agente della Polizia Penitenziaria è stato aggredito da un detenuto che lo ha colpito con diversi pugni al volto, per poi distruggere il box di vigilanza, l'ufficio utilizzato dal personale in servizio. A dare notizia dell'accaduto è Sorice Pellegrino Stefano, responsabile della Segreteria GAU UILPA Polizia Penitenziaria. L'agente ferito ha dovuto far ricorso alle cure del pronto soccorso ed è attualmente in attesa di una prognosi. "Stesse dinamiche, violenza crescente e un senso di impunità sempre più preoccupante" – sottolinea la nota del sindacato – "continuano a caratterizzare le aggressioni contro gli uomini e le donne della Polizia Penitenziaria, costretti a operare in condizioni sempre più difficili e pericolose".

Droga e cellulari in carcere con un drone: tentativo sventato dalla Polizia Penitenziaria

La Polizia Penitenziaria di Benevento ha fermato un ingegnoso tentativo di contrabbando di droga e cellulari in carcere, effettuato tramite un drone.

