Un passo avanti verso un futuro sostenibile! 39 comuni della provincia di Como uniscono le forze per promuovere l'autoproduzione di energia rinnovabile, creando la fondazione EPC - Energie Provincia di Como. In un’epoca in cui la transizione energetica è cruciale, questo patto non solo ottimizza le risorse locali ma alimenta anche una comunità unita e consapevole. Scopri come l'energia può diventare un motore di cambiamento collettivo!

Un patto per promuovere la sostenibilitĂ energetica quello siglato tra la provincia, 39 comunitĂ locali e la ComunitĂ Montana Valli del Lario e del Ceresio che hanno costituito la fondazione EPC - Energie Provincia di Como, con l’obiettivo di dare vita a breve a una comunitĂ energetica rinnovabile. "La transizione energetica non è solo una sfida, ma una grande opportunitĂ di sviluppo sostenibile, innovazione e collaborazione tra enti – sottolinea il presidente della Provincia di Como, Fiorenzo Bongiasca –. La Provincia ha scelto di non restare alla finestra, ma di giocare un ruolo attivo, interpretando appieno la propria funzione di casa dei Comuni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Energie rinnovabili. Patto fra 39 Comuni: "Autoproduzione"

