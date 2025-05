Energia moda e chimica Attesi 600 partecipanti al settimo Congresso di Femca Cisl

...rispecchiano un'epoca in cui la sostenibilità e l'innovazione sono più che mai al centro dell’agenda. Con 600 partecipanti attesi, il congresso di Femca Cisl si propone di affrontare le sfide del settore energetico e della moda, promuovendo una crescita responsabile. Un punto cruciale? La sicurezza dei lavoratori, che diventa fondamentale in un mercato in rapida evoluzione. Preparati a scoprire come il coraggio possa guidare il cambiamento!

Partecipazione, competenza, sicurezza, coraggio. Sono queste le parole del cambiamento scelte dalla Femca Cisl (Federazione energia, moda, chimica e affini) per il suo settimo Congresso nazionale, che si terrà al Palacongressi di Rimini dal 3 al 6 giugno 2025. Quattro concetti chiave che.

