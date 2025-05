Empoli | Guido Pagliuca favorito per la panchina interesse per Vlahovic e Marianucci al Napoli

Guido Pagliuca emerge come favorito per la panchina dell'Empoli, in un momento cruciale per la squadra. Con l'interesse per giocatori come Vlahovic e Marianucci, il club sta cercando di rinvigorire le proprie ambizioni in Serie A. Questo cambiamento segna una nuova era per l’Empoli, desiderosa di tornare a brillare nel campionato italiano. Riuscirà Pagliuca a riportare entusiasmo e vittorie? La risposta potrebbe arrivare nei prossimi giorni!

di Simone Cioni Il futuro della panchina dell’ Empoli, su cui non siederà più Roberto D’Aversa (sul tecnico abruzzese ci sarebbe il forte interesse del Bari), si dovrebbe decidere a giorni. Probabilmente non entro questa settimana, ma all’inizio della prossima. Sebbene dalle ‘stanze dei bottoni’ di Monteboro non filtri nulla, l’allenatore prescelto dalla dirigenza azzurra per avviare il nuovo corso sarebbe Guido Pagliuca, 49enne di Cecina che dopo una lunga gavetta partita dai dilettanti nelle ultime due stagioni è stato il grande artefice del ‘miracolo’ Juve Stabia, portata prima in Serie B e poi addirittura fino alle semifinali play-off per la A. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Empoli: Guido Pagliuca favorito per la panchina, interesse per Vlahovic e Marianucci al Napoli

Monza-Empoli LIVE, le formazioni ufficiali: Caprari con Keita, Colombo in panchina

Al 37° turno di Serie A, Monza ed Empoli si affrontano con obiettivi differenti: il Monza, ormai retrocesso, cerca di onorare l'ultima sfida, mentre l'Empoli punta alla salvezza.

