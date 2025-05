Emma Villas scruta il futuro | Petrella in pole position per la panchina

Emma Villas guarda avanti con un occhio attento al futuro, e Petrella si fa sempre più strada per la panchina. In un contesto di incertezze nel mondo della pallavolo, dove le squadre cercano di reinventarsi, il club toscano si prepara a una nuova rivoluzione estiva. Sarà quindi cruciale seguire le mosse del management: quali saranno i nuovi volti a dare linfa vitale alla squadra? Un segnale di cambiamento che potrebbe riscrivere le regole del gioco!

Tutto tace in casa Emma Villas a distanza di una settimana dalle parole rilasciate all’ufficio stampa del club da parte del vice presidente Fabio Mechini. Partendo dagli aspetti tecnici, il dirigente biancoblu aveva confermato come anche questa estate ci sarà una rivoluzione nel roster (non esattamente una novità) con tanti giocatori che andranno via. Il palleggiatore francese Nevot ha firmato per i greci dell’A.O. Foinikas Sýros (A1), il centrale Trillini è tornato a Pineto dove ritroverà il brasiliano Krauchuck (visto in biancoblu nel 202324) mentre Cattaneo e Nelli puntano decisamente a salire in Superlega. 🔗 Leggi su Lanazione.it