Emma Marrone e Matteo Martari stanno insieme? L’attore smonta il gossip sul presunto flirt!

Emma Marrone e Matteo Martari: il web sognava una nuova coppia, ma l'attore spegne le voci su un presunto flirt. "Non hanno indovinato", dichiara, ribadendo che i segnali social non sono ciò che sembrano. In un'epoca in cui le relazioni vengono amplificate dai social media, è interessante notare come la realtà si mescoli spesso alla fantasia. I fan dovranno pazientare, ma chissà cosa riserverà il futuro!

Il “web” ha lanciato la “bomba”: flirt in vista tra la “rockstar” Emma Marrone e l’attore Matteo Martari! I “segnali social” avevano fatto sognare i fan di una nuova “coppia dello spettacolo”. Matteo Martari smentisce il flirt con Emma Marrone: “Non hanno indovinato” Ma ecco arrivare la “smentita ufficiale” direttamente da Martari, interpellato da Fanpage:. 🔗 Leggi su Mistermovie.it © Mistermovie.it - Emma Marrone e Matteo Martari stanno insieme? L’attore “smonta” il gossip sul presunto flirt!

Emma Marrone festeggia il compleanno con emozione e stile

Emma Marrone festeggia il suo 41° compleanno con emozione e stile, condividendo momenti di riflessione sull'amore e la perdita.

