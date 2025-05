Emma D’Aquino | Sabato in Diretta non tornerà e non per scelta mia

Emma D'Aquino annuncia che "Sabato in Diretta" non tornerà, sottolineando una realtà ineluttabile: il sabato pomeriggio è la fascia più critica per Rai 1. Mentre le novità di Mara Venier e D'Aquino non hanno catturato l'attenzione sperata, si apre un interrogativo: cosa serve davvero al pubblico? In un panorama televisivo in continua evoluzione, la sfida di attrarre gli spettatori diventa sempre più avvincente.

La stagione TV sta volgendo al termine ed è tempo di bilanci. Il sabato pomeriggio si riconferma la fascia più debole del palinsesto di Rai 1. Non a caso, le due novità Le Stagioni dell’Amore di Mara Venier e Sabato in Diretta di Emma D’Aquino non torneranno a settembre. Oggi pomeriggio, lo spin off de La Vita in Diretta ha chiuso e la sua conduttrice ha voluto ringraziare il pubblico: Sabato in Diretta è stata una bellissima esperienza professionale (.). Voglio ringraziare soprattutto voi che ci avete seguito in tanti sin dalle prime puntate. Ho letto continuamente i vostri messaggi sui miei social: molti complimenti, qualche critica, qualche suggerimento e ne ho tenuto in considerazione come sono abituata a fare. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Emma D’Aquino: “Sabato in Diretta non tornerà e non per scelta mia”

